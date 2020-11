Myšák svým přístupem k národnímu týmu připomíná ty, k nimž s úctou vzhlíží. "Já jsem celé mládí vyrůstal v tom, jak jsme vyhráli v roce 2010 zlato na mistrovství světa. Pouštěl jsem si i všechny záznamy z olympiády v Naganu. V Litvínově máme legendy, které u toho byly osobně a tu olympiádu vyhrály. Pro mě je největší čest reprezentovat Českou republiku na mezinárodní úrovni a chci jít právě v těch stopách litvínovských legend. Věřím, že se mi třeba jednou také něco takového povede," řekl dnes Myšák v on-line rozhovoru s českými novináři.

Prošel všemi mládežnickými reprezentačními výběry, ale krok mezi dospělé reprezentanty vnímá přece jen odlišně. "Já bych řekl, že je to úplně jiný level. Je to stejné jako přechod z juniorského hokeje do áčka v Litvínově. Na ledě je tady méně prostoru, je těžší se prosadit, tihle chlapi mají větší sílu, v tom je to určitě jinačí," porovnával Myšák.

Na reprezentační debut je mladý útočník, jehož si před měsícem vybral při draftu NHL z 48. místa jakožto nejvýše postaveného Čecha letošní volby talentů slavný Montreal, pořádně nažhavený. "Nažhavení přišlo ale už ve chvíli, kdy jsme tady vstoupili poprvé na led společně s chlapama. Hrozně se těším na každý den tady, je super, že mohu být na ledě s takovými hráči," pochvaloval si Myšák.

Nervozitu cítí, ale nesvazuje ho. "Těším se hrozně moc na ten první zápas. Nervozita asi přijde, ale my se budeme snažit dát ji stranou a vydat tam ze sebe maximum, to je to nejdůležitější. Před rokem bych absolutně nevěřil, že se dostanu v osmnácti letech do seniorské reprezentace a bude tady i někdo mladší," pousmál se Myšák.

Vedle něho totiž dostala i s ohledem na všechny okolnosti a omezené podmínky v nelehké době koronavirové krize od nového reprezentačního kouče Filipa Pešána prostor i řada dalších zástupců reprezentační dvacítky, kterou na přelomu roku čeká MS v Kanadě.

"Jsme tady pospolu, užíváme si to tady, už jen to, že máme příležitost tu být a učit se od hráčů, kteří tu jsou s námi, je super. Většina z nás bychom měli tvořit jádro pro dvacítku a trávíme tady společně hodně času, takže se o tom už dopředu hodně bavíme, co a jak bude, jak asi bude mistrovství světa vypadat," přiblížil Myšák.

"Myslím si, že je to důležité, že jsme tady takhle pospolu, protože od toho Brna jsme se třeba půl roku neviděli a těch kempů také moc nebylo. Je fajn, když si spolu zahrajeme třeba karty nebo cokoliv jiného. Je důležité být pořád v kontaktu, komunikovat mezi sebou a ladit vše na to mistrovství," doplnil odchovanec Litvínova.

Je rád i za každý trénink na ledě. "V Litvínově jsme měli super program, takže jsem trénoval každý den, což bylo skvělý, ale i teď se do toho pořád dostávám, protože to nebylo úplně optimální. Jsem rád, že teď máme tu zátěž větší a že s námi trenéři chodí dříve na led, kde mám i nějaká kondiční cvičení. Pro mě super," řekl Myšák.

Rok 2020 se kvůli pandemii koronaviru stal pro mnohé noční můrou, ale pro šikovného útočníka byl paradoxně úspěšný, hlavně s ohledem na události posledních týdnů.

"Celý ten rok je dost špatný, ale já jsem tak nějak naučený, že bych měl všechno vnímat pozitivně. Takže i za všechny ty karantény, které jsem prodělal asi čtyři, jsem se snažil myslet pozitivně a dopředu, že se musím udržovat. Každý den jsme měl nějakou rutinu a věřím, že z toho budu těžit v budoucnu. Za poslední měsíc se mi vyplnily moje velké sny a hrozně si toho všeho vážím, protože těch posledních pár týdnů pro mě bylo skvělých. Ať už se ta situace ve světě změní nebo ne, já budu pořád myslet dopředu a budu k tomu přistupovat pozitivně," ujistil Myšák.