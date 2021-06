„Mně se letní příprava líbila, kluci k ní přistoupili výborně a makali celou dobu. Tento týden je regenerační, poté nás čekají dva týdny, kde budeme rozvíjet explozivní sílu a rychlost. Za mě spokojenost, velmi dobře přípravu zvládají mladí hráči,“ řekl pro klubový web kondiční trenér Petr Švehla.

V současných teplých dnech propotí hráči pod jeho bičem více triček. Švehla jim to oproti loňsku náležitě okořenil…„Oproti loňské přípravě jsme trochu přidali na váhách, tím pádem kluci dělají o něco větší váhy než minulý rok. Co říkám na to, že v přípravě máme i led? Pro mě je to úplná novinka, protože jsem takhle nikdy netrénoval. Má to svůj účel, kluci zapracují na dovednostech a bude jim to k něčemu,“ dodal trenér, který v minulosti cepoval například i chomutovské Piráty.

Vyhlášenou chuťovkou je v litvínovské přípravě vybíhání dlouhých schodů a sjezdovky na Meziboří. Není snad příprava, kdy by litvínovští hokejisté svými výběhy schody a trávu lyžařského areálu nezatížili.

„Je to náročné, ale proto trénujeme, abychom byli lepší. Je to součást tréninku, ale myslím si, že toho není tolik, aby hráči byli úplně mrtví a unavení. Dávkování je takové, jaké má být,“ usmívá se Petr Švehla, kterého v přípravě příjemně překvapili mladí hráči.

V Chomutově byl zvyklý jako mistr Evropy v zápase na to, že si občas na něj někteří hráči z legrace vyskočili a zkoušeli ho dostat na lopatky. Jak v Litvínově?„Radši ne, aby se nezranili, ale občas to někdo zkusí. Samozřejmě, když někdo chce, tak máme připravenou žíněnku, a tak hráčům ukážu nějaké chvaty. Zatím jsem s nikým nešel úplně naplno, ale vyzkoušel si to třeba Svoboďák (Přemysl Svoboda). Na závěrečce to na mě zkoušeli ve třech (Cibulskis, Balinskis a Lukeš), nakonec ale všichni dostali,“ chechtá se sympatický kouč.