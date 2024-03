Mostečtí Lvi odkopli víko od rakve! Rozhodne sobotní zápas v Mostě

Ještě není hotovo! Mostečtí hokejisté odmítli na ledě pražské Kobry letenky na dovolenou a prodloužili si v předkole play off druhé hokejové ligy sezonu. Ve druhém zápase, kdy Pražané mohli doma rozhodnout o postupu do další fáze vyřazovacích bojů, Most slavil 4:2.

Mostečtí Lvi (v modrém) srovnali sérii s pražskou Kobrou na 1:1. Rozhodne se v Mostě. | Foto: Tomáš Urban