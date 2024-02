Už ve středu ve vyrovnaném derby s chomutovskými Piráty mohli Mostečtí Lvi pomýšlet na bodový zisk, protože favoritovi šichtu pořádně znepříjemnili a byli vyrovnaným soupeřem. Nakonec ale slavil Chomutov. Sobota byla pro Most sladší, napravila neúspěch ze středy a Lvi si podali nepříjemné Vrchlabí 4:2.

Radost Mosteckých Lvů. | Foto: Tomáš Urban

Hrdiny Mostu byli Ivan Řehoř, který jeden gól dal a u dvou asistoval a jeho dvougólový parťák Jakub Procházka. Zapotil se i brankář Lukáš Hosnedl. „Věděli jsme, že Vrchlabí je kvalitní soupeř. My jsme zápas chtěli odehrát tak dobře jako proti Chomutovu. Dnes se štěstíčko trochu přiklonilo k nám, když kluci na konci využili přesilovku. Ta obdržená branka sebrala Vrchlabí vítr z plachet,“ hodnotil mostecký brankář Lukáš Hosnedl. Ano, 56 minut se hrála vyrovnaná partie. Lvi zasekli smrtící drápy v 57. minutě a definitivně kořist uzemnili v 59.

Brankář Lukáš Hosnedl v akci.Zdroj: Tomáš Urban

„Poslední dva zápasy jsou z naší strany super. My dostali trošku v Táboře takovou výchovnou, kdy padlo hodně gólů a od té doby se snažíme. My asi jinak hrát nebudeme, nemůžeme spoléhat na to, že bychom válcovali týmy a musíme prostě hrát odzadu a spoléhat, že kluci vpředu dva tři góly dají,“ dodal mostecký gólman.

Mostečtí Lvi - Vrchlabí 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 11. Řehoř (J. Procházka, Kýhos), 32. J. Procházka (Řehoř), 57. J. Procházka (Řehoř, Jindra), 59. J. Procházka (Jindra, Nedrda) – 23. Kastner (T. Bláha, Šlaicher), 47. Cerman (Kynčl, Jirků).

Mostečtí Lvi: Hosnedl (Kovařík) – Urbánek, Havlůj, Šoustek, Nedrda, Steinocher, T. Urban II, Hoffmann – Písařík, Šimeček, Berčík – Jindra, Kýhos, J. Procházka – Mical, Řehoř, Böhm – Buberl. Trenér: Vladimír Kýhos.

HC Stadion Vrchlabí: Červinka (Tichý) – Abraham, Hladík, Boukal, Bendík, Kynčl, Perička, Häusler – T. Bláha, Šlaicher, Kastner – D. Chalupa, Krsek, P. Urban – Moník, Chrtek, Tatar – Jirků, Kozák, Cerman. Trenér: David Chalupa.

