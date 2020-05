Jednu z prvních smluv podepsal čerstvě čtyřiadvacetiletý brankář Lukáš Hosnedl, který v uplynulé sezoně, které kvůli koronaviru předčasně skončila, byl poprvé v týmu a hned patřil mezi nejlepší brankáře celé soutěže. Byl velkou oporou a rozhodně přispěl k úspěchu celého mužstva, které si v play off poradilo 3:0 na zápasy s Trutnovem. Hosnedl odchytal téměř všechny zápasy. Pak soutěž ukončila již zmíněná nepříjemná situace ve světě.

„Je to stěžejní hráč našeho týmu, na kterém chceme stavět budoucnost našeho týmu“, shodlo se vedení spolu s manažerem a trenéry. Všichni chtějí navázat na minulé úspěchy a patřit mezi nejlepší týmy 2. ligy jako dosud - tím propagovat hokej v Mostě.

Jaké budou cíle v nadcházejícím hokejovém ročníku? Rozhodně pokračovat v úspěších z minulých sezon a bojovat o přední příčky ve druhé lize. Most se netají také tím dotáhnout se na nejvyšší pozice celé soutěže.

„Zaměřujeme se hlavně na hráče z našeho regionu, aby měli vztah k našemu klubu,“ říká Vladimír Kubík, jednatel klubu.

V Mostě opalují na správné složení hráčů v mužstvu – týmovou chemii, hlavně co se týká věku, schopností, dovedností a charakteru hráčů. Úzce v této problematice mezi sebou spolupracuje vedení týmu (Vladimír Kubík) společně s manažerem (Lukáš Bednařík) a trenérem (Vladimír Machulda).

„Rovněž není jednoduché pro trenéry skloubit pracovní povinnosti hráčů a herní plán. Většina hráčů má své zaměstnání. Dále se snažíme do A týmu zapojit juniory z naší mládeže a tím je připravovat na soutěž dospělých a budovat si širší základnu týmu. Aktuálně trenéři pracují na plánu letní přípravy týmu. Musí tréninky přizpůsobit aktuální situaci, která panuje, ale všichni věří, že to společně zvládnou. Všichni se těší na to, že se konečně potkají a hlavně si přejí nastoupit co nejdříve na led, ale to je zatím ještě daleko,“ dokresluje Vladimír Kubík.