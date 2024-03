Mosteckým Lvům první předkolo nevyšlo. Doma podlehli Kobře 1:4

Mostečtí hokejisté vstoupili do předkola play off domácí porážkou 1:4 s pražskou Kobrou. Most má celek zdecimovaný zraněními. Jedinou jeho branku dal v první třetině Jindra.

Mostečtí hokejisté vstoupili do předkola play off domácí porážkou s pražskou Kobrou. | Foto: Tomáš Urban