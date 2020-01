Moravčík bude bránit někdejší plzeňské parťáky. Neví, jaké to bude

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Z mužstva mířícího do play-off spadl obránce Michal Moravčík do celku ze suterénu soutěže. I s odstupem pár dní vytáhlý bek připouští, že ho výměna z Plzně do Litvínova šokovala. „Vůbec jsem nic takového to nečekal, ale stalo se a patří to k hokeji,“ říká už smířlivě 25letý rodák z Klatov se zkušenostmi ze zámoří i z reprezentace, který v extralize hrál do své výměny pouze za Plzeň a v běžící sezoně patřil ke klíčovým bekům.

Michal Moravčík. | Foto: HC Verva Litvínov

V úterý nastoupíte poprvé proti Škodovce, za níž jste v extralize odehrál 273 zápasů. Jaké to bude srážet se v ostrém utkání s vašimi dlouholetými parťáky? Sám nevím. Nejspíš zvláštní. Víc se ukáže až na ledě.



Proběhlo s bývalými spoluhráči hecování? Psali jsme si s Romanem Vráblíkem, ale řešili jsme spolu jiné věci než nějaké hecování.



Stála za přesunem do Litvínova vaše chuť vyměnit po sezoně extraligu za zahraniční angažmá? To je spíš otázka na manažery, kteří výměnu dohodli. Mně bylo pouze řečeno, že se mám na zbytek sezony hlásit v Litvínově. Poděkovali mi za odvedenou práci a bylo.



Váš dojem, když jste poprvé oblékl žlutočerné triko Vervy? Že mi moc nesluší (úsměv). Válek nepanikaří. Nemáme špatnou psychiku. Výkony se zlepšují, říká útočník Přečíst článek ›

Je na atmosféře v litvínovské kabině znát, že tým bojuje o přežití? Možná v den mého příchodu, kdy kádr opustilo několik hráčů, byla trošku tišší. Ale rozhodně není odevzdaná. Tým je naladěný pozitivně, bojujeme a je to znát. Ze dvou víkendových utkání v Kladně a v Brně s Kometou jsme získali čtyři body.



Konzultovali s vámi trenéři, jak vyzrát na Plzeň? Ne. Trenéři dobře vědí o přednostech a slabinách toho kterého soupeře.



Vy zase znáte detailně plzeňské útočníky. Bude to pro vás výhoda? Nemyslím. Kluci z Plzně zase znají mě a vše se bude odvíjet od konkrétní situace. Hokej není jen o nějakých šablonách a my chceme urvat co nejvíc bodů.



Jak jste se v Litvínově zabydlel? Klub mi zajistil hotelové apartmá s kuchyňkou. Jsem tu sám, protože přítelkyně dokončuje studium a já jsem ji nechtěl ještě víc nervovat stěhováním.

