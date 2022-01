Ševci proti Vervě odstartovali závěrečnou fázi letošního ročníku Tipsport extraligy. I když během úvodních desítek vteřin působili nebojácně, domácí převzali tempo hry a po první třetině vedli 2:0.



Hosté ve druhé třetině přežili několik nepříjemných situací, mužstvo držel brankář Kašík. Naději na body naopak dal díky skvělé práci před brankou Lotyš Zabusovs, tříbodový muž pátečního večera.

Když však ve 49. minutě podruhé udeřil Zdráhal, ševci byli pod tlakem. „V letošní sezoně jsme už dostali tolik ran, že v podstatě níže být nemůžeme. Neustále se odrážíme, tento stav nás srazit nemohl,“ popsal Ferenc chvíle na zlínské střídačce za stavu 1:3. Slova byla potvrzena vykonanými činy. V čase 51:36 po menší nepozornosti domácího brankáře Godly snížil Mallet, o pouhých 56 vteřin později parádní ranou vyrovnal právě vytáhlý obránce. „Konečně jsme v útoku začali plnit věci, jaké máme, hráli jsme aktivněji. Musíme dávat góly a bojovat,“ ví dobře zkušený borec. Zápas se nakonec rozhodoval v prodloužení. Po opatrném začátku puk vyvezl Zabusovs, který přenechal puk Hejcmanovi. 27letý útočník nekompromisní střelou rozhodl o výhře Beranů. „Buďme rádi za čtyři branky, je to nadstandard. Dva body rozhodně bereme.“ Už v neděli se Berani od 15.30 hodin na Zimním stadionu Luďka Čajky představí proti Kometě Brno. Proti rivalovi v letošním ročníku bodovali ve všech vzájemných zápasech, celkově v nich získali 5 bodů. „Tuto sérii chceme prodloužit. Doufám, že nás takový závěr nakopne do dalších zápasů. Žádný krásný hokej však od nás do konce sezony očekávat nejde,“ uzavírá Jakub Ferenc.