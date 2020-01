Ještě před odletem za oceán se talentovaný litvínovský útočník Jan Myšák podělil o svoje dojmy z angažmá v kanadské juniorce v týmu Hamilton Bulldogs. Sedmnáctiletá vycházející hvězdička věří, že mu zámořská štace pootevře dveře do NHL.

Hokejový útočník Jan Myšák (ve žlutém dresu). | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

„Beru to jakou novou výzvu. Bude to těžké, ale těším se tam. Chci ukázat, co ve mně je, co jsem se v Litvínově naučil,“ nechal se slyšet šikovný útočník v rozhovoru pro klubový web Vervy.