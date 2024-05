/ROZHOVOR/ Má za sebou skvělou sezonu a v současnosti se potí, aby ta následující byla ještě lepší. Litvínovský útočník Nicolas Hlava v pondělí s týmem odstartoval letní přípravu a začal polykat tréninkové dávky kondičního kouče Petra Švehly. S Litvínovem letos Hlava dokráčel na čtvrté místo. V 65 zápasech nastřílel 24 gólů a přidal 21 asistencí. „Je potřeba se na sezonu zase dobře připravit. Je mi jasné, že teď budou očekávání velká,“ uvědomuje si Nicolas Hlava po posledních úspěšných měsících.

Litvínovský útočník Nicolas Hlava. | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

Jak vy berete letní přípravu? Těšíte se, netěšíte?

Tím, že je to se Švehlíkem (kondiční trenér Petr Švehla) a že jsem s ním většinu kariéry trénoval v letních přípravách, tak se docela těším. Vím, co od toho očekávat, jaké budou s Péťou tréninky. Samozřejmě nás čeká tvrdá práce, někomu to pak asi v některých chvílích není příjemné, ale je to součástí hokeje. Je potřeba se prostě na sezonu připravit, takže za mě v pohodě (úsměv).

Co vy třeba v přípravě nemáte moc rád?

Nejsem moc přítel sjezdovek, schodů a těchto věcí. To patří k těm těžším věcem. Posilovna mi nevadí, ale tohle běhání? Radši bych si asi zahrál fotbálek místo toho (úsměv). Na druhou stranu je potřeba to udělat, dělali jsme to minulý rok a bylo vidět, že nás to připravilo dobře. Není důvod něco měnit.

Jak jste vstřebal úspěch minulé sezony a čtvrté místo s Litvínovem?

Postupem času, když se na to člověk podíval zpětně, tak sezona byla úspěšná. Bylo fajn potkávat lidi v Litvínově, kteří děkovali a gratulovali k parádní sezoně. To bylo příjemné. Myslím si, že to bylo dobré i z osobního hlediska. Teď je potřeba na to nějakým způsobem navázat.

Je to asi velký závazek do další sezony, že?

Samozřejmě, ať už co se týče fanoušků. Každý hráč osobně bude mít nějaké osobní cíle, které by chtěl překonat. Bude to těžké. Myslím si, že i soupeři, kteří sem přijedou a budou s námi hrát, tak už nás nebudou brát tak, jak nás brali. Nečeká nás nic lehkého.

Ondřej Kaše je v současnosti v reprezentaci. Nebojíte se, že o něj přijdete?

Když koukám, jak hraje, tak tam asi strašák je. Hraje výborně a i ostatní kluci jako Suky (Sukeĺ) hrají výborně. Hlavně ať se jim daří, kór Ondrovi, ať udělají s nároďákem nějaký úspěch. Myslím si, že je to jeden z našich nejlepších hráčů, když člověk ty zápasy sleduje. Jsem rád, že se mu daří a že mu to tam ještě začne padat. Šance na to měl, aby mu to tam padalo.

Vám sezona s bratry Kašovými sedla…

Určitě, jsem rád, že jsme hráli s klukama dobře. Uvidíme, jak to bude další sezonu. Nikde není napsáno, že spolu zase budeme hrát. Může se stát, že budu hrát s někým jiným. Je to také o tom, jak budeme v přípravě makat, jak si to celkově sedne. To se uvidí časem.

Jak vás chválili trenéři Kýhosové? Jak na to tedy koukala rodina?

(smích) Jo byli spokojení, gratulovali. I oni to tak brali, že to v Litvínově byla fajn sezona, že si hokej užívali. Děda Kýhos ten koukal doma na Koldomu a vždycky, když jsme se pak viděli, tak gratuloval, že se mu to líbilo. Jsem rád, že jsem nedělal ostudu.

Vy jste dal spousty gólů. Jak tohle berete? Není to náhoda a žádný jeden jakoby ustřelený ročník.

Když to vezmu z osobního hlediska, tak si dávám vždy před sezonou nějaké cíle. Myslím si, že u hráče je důležité navazovat nějak konzistentně na výkony. Spousta lidí si samozřejmě říkala – ten hrál s Plekancem, dal proto tolik gólů. Předtím hrál bůh ví s kým, tak proto dal tolik gólů. Asi to nebude už úplně náhoda, na druhou stranu nechci být zase nějak na výšinách, že jsem nějaký extra plejer. Prostě to mám postavené na tvrdé práci, u které je potřeba zůstat a naopak ještě přidat. Řešili jsme to i s trenéry, že jsou tam ještě nějaké nedostatky, které se dají zlepšit. Na tom je třeba zapracovat a chtěl bych být další sezonu ještě lepší.

Co vám třeba trenéři vytýkají?

To není že by mi to úplně vytýkali. Spíš jsme se osobně bavili v čem se dá ještě přidat. Já to pak i vidím, když se zpětně koukám na zápasy. Občas je to zbytečné odhazování puku, blokování střel, práce v obranném pásmu jako výběr místa, někdy tam přijde zbytečný oblouk. Jsou to takové detaily, které rozlišují, zda je hráč úspěšný nebo není. Takže navázat a zlepšovat se ve všem, co se jen dá.

Jak vy sledujete pohyby v litvínovském kádru. Máte podepsáno, tak koukáte a přemýšlíte s kým budete hrát?

To asi sleduje každý, každý chce vidět s kým bude příští sezonu hrát, jaké bude mít spoluhráče. Samozřejmě to není na nás, kdo sem přijde, nebo nepřijde. Uvidíme, co dorazí za posily.