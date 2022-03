Lvi mají mečbol! V pátek mohou doma slavit postup do finále play off

Dokonalá odveta! Mostečtí hokejisté po pondělní domácí porážce v semifinále play off od Dvora Králové přemohli svého soka na jeho ledě a to 3:1. V semifinálové sérii play off, která se hraje na čtyři vítězná utkání, se Most ujal vedení 3:2. V pátek hraje doma a výhra rovná se postup do finále!

Most se dostal v play off do vedení 3:2 na zápasy. | Foto: Tomáš Urban

Dvůr Králové – Most 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Branky a nahrávky: 32. Půhoný – 9. Šimeček (Hoffmann, Stříbrný), 45. Šimeček (Procházka, Kýhos), 60. Kysela (Písařík). HC RODOS Dvůr Králové n. Labem: Brázdil, Marek – Voňka, Tondr, Matějíček, Půhoný, Vašíček, Muška, Havlas, Procházka, Dušek, Petira, Dvořák Jan, Kučera, Franc, Luštinec, Bláha, Ježek, Dvořák Jaroslav, Valášek. Trenér: Zörkler. MOSTEČTÍ LVI: Hosnedl, Kubík – Hoffmann, Urbánek, Havlůj, Procházka, Fučík, Dohnal, Böhm, Kýhos, Nedrda, Mical, Šimeček, Písařík, Stříbrný, Řehoř, Kysela. Trenér: Machulda.