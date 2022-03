Byl to hodně vyrovnaný souboj, rozhodl až sedmý zápas a ještě v penaltách. Mostečané se sice dostali do vedení už po pěti minutách hry, ale domácí ve druhé třetině srovnali. Pak se Severočeši zase dostali do ošidného jednogólového náskoku, na který Králův Dvůr zase dokázal reagovat ve 49. minutě a posléze dostat zápas do prodloužení. Tam se nerozhodlo a přišly na řadu nájezdy, kde byl jediným úspěšným exekutorem domácí Bláha. Králův Dvůr tak narazí ve finále na silné Letňany.