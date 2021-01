Tak jste se dočkal, 250. gól a jste v klubu střelců. Jak si toho ceníte?

Více si cením dnešní výhry nad Pardubicemi (5:0), makali jsme dobře. Na druhou stranu je krásné dát 250 gólů v extralize. Důležitější jsou ovšem vítězství. Musím poděkovat spoluhráčům, kteří se mnou celou kariéru hráli a právě díky jim jsem na takovou metu mohl dosáhnout.

Nebyl jste nervózní, kdy to přijde, protože na začátku sezony jste body moc nesbíral.

Nervózní jsem nebyl, pro mě je více vítězství než nějaké osobní body v tuhle dobu.

Co váš parťák Viktor Hübl, který nedávno oslavil rekord v počtu bodů v základní části extraligy.

Viktor mi pogratulova a říkal: Vítej v klubu (úsměv).

Vybavíte si ještě váš první gól?

Nevzpomenu si vůbec, je to už dávno, snad nějakých čtrnáct let. Na to jsem už zapomněl (smích). Ale když bych měl vybrat ten nejcennější, tak ten je jasný. To bylo finále play off v Třinci a my pak slavili titul.

Všechny branky jste dal za Litvínov. To je také celkem unikátní, že?

Ano, ale jak jsem už říkal, za tohle musím poděkovat opravdu spoluhráčům, protože bez nich bych k téhle metě nedošel. Je příjemné být v klubu střelců.

Dnes vaše lajna byla u tří branek. Čím to, že vám střetnutí takhle sedlo?

Nám se v posledních zápasech daří. Posledních pět zápasů naše lajna hraje dobře akorát nám chyběly góly. Vždycky nějaký v přesilovce dáme, ale při hře pět na pět se nám tolik nedařilo, i když jsme šance měli. Dneska nám to tam ale napadalo, takže zaplať pán bůh za to.

Vy jste letos v jedenácti zápasech za sebou nebodoval. To je u vás velký nezvyk, jak jste tuhle nepříjemnou šňůru prožíval?

Mrzelo nás to. Bohužel jsme v tu dobu hráli špatně jako celý tým. Teď se pomalu zvedáme a začíná nám to tam padat, takže při téhle hře musíme zůstat a pokračovat. Já osobně jsem tu sérii neprožíval, spíše jsem prožíval, že jsme hráli špatně. To jsme museli změnit.

A teď když na to navážeme, tak devět zápasů a vy dvanáct bodů.

Jo teď se nám daří, pomáhají nám přesilovky. Proti Pardubicím jsme měli jen jednu a využili jsme jí. Naší lajně se daří a v tom musíme pokračovat.

Už se vám dostává tedy rukopis trenéra Országha pod kůži?

Tak samozřejmě, dneska jste viděli, že jsme prakticky Pardubicím nic nedali. Ale nás spíše trápí koncovka. Máme hodně šancí, ale nedáváme z nich góly. Dnes ale můžu říct, že šance jsme proměnili a Godlík zase dobře zachytal.

V poslední třetině jste rozhodli, když jste dali čtyři góly. Čím to, že Pardubice, které sem přijely rozjeté, takhle zhasnuly?

Pardubice už od začátku nehrály dobře, netlačily se do brány. Dobře jsme to pokrývali a z toho chodili do protiútoku. Sice jsme první třetinu vyhráli 1:0, ale já jel sám na bránu, měli jsme asi třikrát dva na jednoho, mohli jsme dát i více branek a mohlo být jasno už v první třetině.