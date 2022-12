Lounský zimák včera a dnes. Podívejte se na šedesát let staré fotky!

Je to k nevíře, ale lounský zimní stadion slouží už šest desítek let. Pravda, od začátku šedesátých let se značně změnil, od osmdesátých let je zastřešený, stále má však spoustu nedostatků. V posledních letech došlo k velké modernizaci, tou poslední jsou nové mantinely a střídačky.