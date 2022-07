Triumfální příjezd mezi fanoušky absolvoval dvaatřicetiletý Francouz na jeepu s americkou vlajkou a vlajkou Colorada se Stanley Cupem na klíně. A pak už si vychutnával plnými doušky oslavy na připraveném pódiu.

"Jsem rád, že můžu být zrovna tady. Plzeňský pivovar je pro nás Plzeňáky takové ikonické místo a já jsem rád, že můžu slavit právě tady. V Plzni jsem vyrůstal a pivo je spojené s radostí," smál se Francouz. "A ten jeep? To bylo spontánní rozhodnutí," dodal během rozhovoru s novináři.

Bylo na něm patrné, jak moc si možnosti mít Stanley Cup na den k dispozici váží. "Užívám si to na maximum. Je super, že tu první část jsem mohl prožít s rodinou a nejbližšími, když jsem měl doma snídani s pohárem. Ale ze Stanley Cupu jsem nic nejedl, i když vím, že už do toho různí kluci dávali guláš, halušky nebo ovesnou kaši. Já to pojal jinak," pousmál se Francouz, který toužil pohár přivézt i do Litvínova, se kterým před sedmi lety oslavil historický extraligový titul a zdejší fanoušci ho stále milují. Bohužel nabitý časový itinerář mu povolil ukázat nejslavnější hokejovou trofej jen v rodné Plzni.