Trenérské trio Pavel Kadlec, Petr Andrle a Květoslav Semenec načasovalo formu svých svěřenců tak skvěle, že z obou krajských přeborů přivezli celkem 33 medailí, z toho 16 titulů krajského přeborníka, deset stříbrných medailí a sbírku plavci doplnili sedmi bronzovými kovy.

Titul krajského přeborníka získali: 5x Petr Adamec (14 let) na tratích 100, 200, 400 a 1500 volný způsob a 100 znak 4x Markéta Kejřová (9 let) na tratích 50 a 100 znak, 100 polohový závod, 100 volný způsob 3x Jakub Kovařík (8 let) na tratích 50 a 100 prsa a 50 znak 2x Adéla Andrlová (12 let) na tratích 100 motýl a 100 znak 1x Linda Marášková (12 let) na trati 200 motýl 1x Filip Brna (13 let) na trati 200 prsa

Stříbrné medaile si vybojovali tito plavci: 4x Laura Prantová (13 let) na tratích 100 a 200 motýl, 50 volný způsob a 100 znak 2x Adéla Andrlová (12 let) na tratích 50 volný způsob a 200 znak 1x Jakub Kovařík (8 let) na trati 50 volný způsob 1x Petr Adamec (14 let) na trati 50 volný způsob 1x Alexandra Letalíková (18 let) na trati 400 polohový závod 1x René Petr Macháček (13 let) na trati 200 motýl

O sedm třetích příček se postarali tito plavci: 2x Adéla Andrlová (12 let) na tratích 100 a 200 polohový závod 1x Martin Dolniak (15 let) na trati 200 motýl 1x Laura Prantová (13 let) na trati 100 volný způsob 1x David Rous (13 let) na trati 100 volný způsob 1x Jiří Syka (9 let) na trati 100 znak 1x štafeta mužů 4x50 volný způsob ve složení David Rous, René Petr Macháček, Filip Brna a Petr Adamec.

Kromě krajských přeborů absolvovali plavci Velkou cenu města Mostu – Memoriál Jiřího Vachulky, kde byli též velmi úspěšní a hlavní závod, kterým byla vyhlášena trať 100 m polohový závod vyhrála ve svých kategoriích dvě litvínovská děvčata a to Adéla Andrlová a Markéta Kejřová.

V Lounech, kde proběhly krajské přebory na dlouhých tratích se blýskl čtrnáctiletý Petr Adamec a na trati 1500 m volným způsobem pokořil hned dvě litvínovské mety, když se stal novým držitelem litvínovského rekordu na tratích 800 m volným způsobem časem 9:07,94 a 1500 m volným způsobem časem 17:09,03. V prosinci se budou konat Mistrovství České republiky, kde se, v případě příznivé situace, litvínovští talenti představí a my věříme, že v té nejlepší formě.

Jana Haselbergerová