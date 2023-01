Po pěti porážkách v řadě jste zabrali a porazili Mladou Boleslav. Jaký to byl zápas? Pro nás důležité vítězství. Pracovali jsme výborně, hlavně ty druhé dvě třetiny. Urvali jsme to doma, přišlo dost fanoušků a energie byla výborná. Jsme rádi, že jsme tu sérii přetrhli.

Co jste si před zápasem říkali?

Že musíme pracovat a pokračovat ve věcech, které chceme zlepšit. Hlavně, když je taková série tak je důležité nebýt frustrovaný, soustředit se na proces a na to, co děláme na ledě.

Váš byl klíčový gól na 2:3, který přišel opravdu včas, když soupeř odskočil do dvou brankového vedení.

Dali nám rychle dva góly, naštěstí se to tam otevřelo a přišla taková ostravská kombinace a jsem rád, že to tam spadlo. Šimon Stránský to dával Patriku Zdráhalovi a ten mi to vrátil. Vyšlo to.

Takže už tomu říkáte ostravská kombinace?

Bavíme se spolu hodně, vyrůstáme spolu odmala (úsměv). Známe se dobře a i tu chemie společně na ledě máme.

A ta chemie se hodila. Určitě to byly nepříjemné chvilky, když odskočil soupeř na 3:1, že?

Bylo to nepříjemné, ale tým musí mít v ten moment chladnou hlavu a soustředit se na další střídání. Když se dostaneme do nějakých zbytečných emocí, tak nás to může strhnout a můžeme dostat další gól. Zůstali jsme ale s chladnou hlavou a otočili to na svou stranu.

Přišla i výměna gólmanů, kdy přišel Denis Godla a už nedostal gól.Byl to také impuls pro tým. Godlič nás podržel a také Zajda (Zajíček) v předchozích zápasech, oba chytají kvalitně a my se jim musíme snažit více pomoct.

Tušili jste, že se to vítězství dá urvat? Měli jste střeleckou převahu.

Určitě, hlavně pomohly speciální týmy. Oslabení i přesilovky zabraly. V tom se musíme určitě nadále zlepšovat a pracovat na tom.

Cítili jste před zápasem větší nervozitu? Tabulka je dole strašně nahuštěná a los, který vás čeká, je také těžký.

Liga je strašně vyrovnaná, hlavně dole, ale když se podíváme na výsledky, jaké týmy jsme dokázali porazit, tak my se nedíváme na soupeře, ale koukáme na sebe. Připravíme se na další trénink, zápas a tak jdeme krok za krokem.

Vy třetí gól v sezoně, loni jste měl čtyři. Chcete tu metu atakovat?

Jasně, každý hráč chce překonat góly, asistence, ale to teď v současné situaci není vůbec to nejdůležitější. Pro mě je nejdůležitější, abychom sbírali po třech bodech. Každý zápas abychom se odpoutali a udělali rozdíl v tabulce. Myslím v tom pozitivním slova smyslu.