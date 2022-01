Litvínovští hokejisté v pátek nehráli, protože soupeř z Českých Budějovic musel do karantény. Verva tak po pauze v neděli zamířila do Vítkovic a musela dát šanci mladým hráčům, protože Krušnohorce sužuje marodka. Ve třetím útoku nastoupil čerstvě 19letý Marek Slavík, nejproduktivnější hráč litvínovské juniorky (10+23 ve 29 zápasech), pro kterého to bylo druhé extraligové utkání. Ve čtvrté formaci pak nastoupil 20letý Marek Berka, který letos nastupuje za Litoměřice (7+5 ve 30 zápasech) a pro něhož to byl třetí extraligový start.

Premiéru si v dresu severočechů odbyl brankář Jakub Neužil a přispěl k jasné výhře Vervy nad Vítkovicemi 6:1. Neužil byl při své premiéře blízko čistému kontu, ale sebral mu ho Hruška. Gólově se prosadili za Vervu hattrickem Petr Straka, dva góly dal Zigmunt a jeden Strejček.