Nakonec 1:2 v prodloužení. Berete ten bod, protože jste byli blízko k porážce a nula bodů?

Určitě bod bereme. S tím výkonem celých šedesát minut nemůžeme být spokojení. Je to zlatý jeden bod. Nebýt Godliče v brance, tak zápas mohl být klidně 7:0 pro Liberec a nikdo se nemusel divit.

Při té vaší vyrovnávací akci jste čekal, že bude před brankou někdo volný?

Dostal jsem puk a viděl jsem, že tři Liberečtí byli na té straně, tak jsem to plácl před branku a Ríša (Jarůšek) už to tam doplácl, takže zaplat pán bůh za ten bod.

Co byl proti Liberci největší problém? Ve druhé třetině jsme měli hodně faulů.

Samozřejmě, ty fauly nás srážely, soupeř měl přesilovky a jsou v nich nebezpeční. Měli jsme spoustu faulů a kluci se nedostali na led, a naopak ti co hrají oslabení, tam jsou zase často a síly ubývají. Tohle musíme do příště zlepšit a být méně vylučovaní.

Chválil jste brankáře, ale výborně jste bránili celý tým. Zaměřili jste se více na defenzivu?

To je možná pravda, ale i přes tohle si myslím, že jsme na ně byli lépe takticky, ale i tak měli spoustu šancí. Ale jak jsem říkal, že nebýt našeho brankáře, tak to všechno mohlo být úplně jinak.

Čím to je, že se Liberec dokáže proti vám vždy takhle dostat do šancí a je pro vás nebezpečný soupeř?

Nevím, čím to je. Na to se nemůžeme vymlouvat, že se nám proti nim nehraje dobře. Oni mají výborný pohyb. Poslední dobou se jim daří, celou sezonu hrají nahoře a lepí jim to. Mají výborné hráče, kteří si věří. My musíme být v obranném pásmu více pozornější.

Co ještě tedy zbývá vypilovat před play off?

Určitě tu obranu, jak jsem říkal. Musíme to hrát více zónově podle mě, abychom tam nelítali jako blázni. Musíme se dostat do boxu a nechat je kroužit v méně nebezpečných prostorech.