Mantinely v Litvínově mají svá léta, příští rok už nebudou odpovídat licenčním požadavkům na konání extraligových zápasů. Nutná výměna přijde město Litvínov, které je majitelem Zimního stadionu Ivana Hlinky, na 6 miliónů korun.

A tak zatím tropí hlouposti.

Předminulý týden se po nahození Hübla kotouč záhadně odrazil od zadního mantinelu tak, že ho zkušený matador záhy dojel a přihrávkou našel před brankou volného Pospíšila. V pátek se touš po „božím” zásahu de facto totožného místa zjevil přímo před Havelkou, který dal svůj nejsnadnější gól v životě. V obou případech byli gólmani za brankou, chtěli totiž svým obráncům pomoct a tvrzenou gumu zkrotit.

„Když jede puk po plexisklu, měl by brankář zůstat v brankovišti. To je základní pravidlo,” tvrdil bývalý zámořský televizní komentátor Mike Emrick. V případě, že nahození jde po ledě nebo po mantinelu, vyjíždí brankáři bránících týmů za branku, aby je pro obránce zastavili. A to byl i Kloučkův a Tomkův případ.

„Už ráno jsem si říkal s trenérem brankářů, že se tady blbě odráží puky od mantinelu. V utkání se snažím být aktivní a pro puky vyjíždět. To jsem udělal i teď, puk chytl špatnou hranu a odrazil se přímo před bránu, kde ho domácí dorazili. Takové góly někdy padají,” krčil rameny Milan Klouček z Pardubic.

Litvínovský zimák pověst arény s nevyzpytatelnými mantinely má už dlouhá léta. Na konci února se něco podobného stalo mladoboleslavskému Růžičkovi, ruce nad hlavou měl po snadné brance Zdráhal. Jen v opačném koutu kluziště. „V Litvínově je to fakt běžné, co si pamatuju,” souhlasí Jan Daňhelka, dlouholetý hokejový fanda.

Brněnský Matej Tomek o severočeském strašidlu věděl, přesto mu v pátek zbyly oči pro pláč. „Jo, Klouček tenhle gól dostal, díval jsem se na něj na videu před zápasem. A říkal jsem si, že si dám pozor, jenže mantinely jsou nepředvídatelné. Asi jsem se měl zeptat domácího brankáře Godly, je tu druhý rok a o těch mantinelech ví víc,“ usmíval se skončení utkání, které Kometa dokázala vyhrát.

Podívejte se na litvínovský mantinel pod severní tribunou, kde se dvakrát puk záhadně odrazil:

Zdroj: Deník/František Bílek

A úspěšné byly v Litvínově i Pardubice; šťastné góly chemikům totiž nepomáhají k bodovému zisku. „Nevím, jak to postavili ledaři, ale vyšla z toho střela do prázdné. Je to jen náhoda,” myslí si útočník Vervy František Lukeš. Ledaři s ním souhlasí. „To je opravdu o náhodě. Na tréninku se to stane několikrát. Na každým zimáku. Pak se to sejde a stane se to při zápase. Může se stát, že se puk sekne o spár mezi mantinely, o nějaký nejtek, o námrazu. Je to náhoda jak kráva, ale fakt se to stává, nedá se s tím nic dělat,” myslí si jeden z nich.

To Tomek má jiný názor. „Možná by se to mohlo nechat zkontrolovat. Nechci samozřejmě nikoho podezřívat, ale možná je to i záměrně. Když se to stane za deset kol dvakrát, asi tam nebude něco v pořádku,” říkal napůl vážně, napůl z legrace.

S nešťastnou brankou si gólman, který studoval psychologii, hlavu nelámal. „To je mimo mojí kontrolu. Z toho si nemůžete nic dělat, neovlivníte to. Navíc před náma bylo ještě 57 minut. Život jde dál, stane se. Vyhodil jsem to hned za hlavy.”