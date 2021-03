Jak s odstupem času vidí výkony nejen klíčových opor zkušený asistent trenér Václav Sýkora, to prozradil v bilančním rozhovoru na klubovém webu Vervy.

DVA VETERÁNI H+L

„Hokej se možná vyvíjí jiným směrem, ale oni jsou tak dobří, že se v něm neztrácejí. Doplňují se, jsou to podobné typy, hrají na stejné vlně. Dokážou situace řešit tak, že to soupeř nepřečte. Hráčů s takovou technikou a přehledem je v dnešní extralize málo. Pořád jsou výjimeční a výrazně platní, ve spoustě zápasů mužstvo táhli. Kdo je nahradí, to už je druhá otázka. Pokud se tady objevili nějací hráči, kteří měli šanci je nahradit, tak už tady třeba nejsou. Na druhou stranu jich nebylo zase tolik. Já věřím tomu, že tihle dva to ještě nějaký ten rok potáhnou a noví lídři se mezitím objeví. Je tady pár kluků, ze kterých můžou vyrůst fakt dobří hokejisté. Záleží jen na nich.

GODLA + ZAJÍČEK

Brankáři se nám jevili velmi dobře. Denise Godlu jsme si vytipovali, byl to jeden z prvních hráčů, kterého jsme podepsali. To ale bylo už předtím, než jsme sem přišli jako noví trenéři. Nechci gólmany hodnotit moc konkrétně, protože to přísluší spíš Zdeňkovi Orctovi. Denis byl jasná jednička a potvrdil to v drtivé většině zápasů. Týmu dal šanci, aby uhrál slušný výsledek, nebo vyhrál. Bylo jen na ostatních, jak toho dokážou využít. Denis byl vlastně nejvytíženějším gólmanem celé extraligy. David Honzík toho zas tolik neodchytal, bohužel měl zdravotní problémy. Pak jsme se rozhodli udělat změnu, když o něj měl zájem Třinec. Vyhověli jsme jim, protože jsme chtěli dát šanci Šimonu Zajíčkovi. Na trénincích se nám líbil, pak to potvrdil i v zápasech. Šimon před sebou má skvělou budoucnost.

ZAHRANIČNÍ OBRÁNCI

Co říci na výkony obránců Aarona Irvinga a Uvise Janise Balinskise? Přišli sem fyzicky velmi dobře připravení, což u cizinců někdy bývá problém. Kondiční trenér Švehla na nich zapracoval, i to se projevilo. Ještě bych zmínil Oskarse Cibulskise, který byl také nový. Jeho výhoda byla, že nehrál jako cizinec a nebral nám licenci. Kluci v předchozích sezonách hráli jiný hokej a nějakou dobu jim trvalo, než se zvládli adaptovat. Souviselo to i s problémy na začátku sezony, trochu se s tím prali. My jsme ale věřili, že to v nich je.