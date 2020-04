Václav Tůma byl spjatý s litvínovským hokejem řadu let. Působil v klubu jako vedoucí mládežnický oddílů. Od roku 2003 byl sekretářem litvínovské mládeže. K hokeji vychoval i svého syna Martina. Hokejem doslova žil a věnoval mu většinu svého času. Byl skvělým společníkem, který měl rád zábavu a své kamarády by nikdy nenechal ve štychu. Ve čtvrtek 16. dubna ve večerních hodinách podlehl těžké nemoci.

"Bohužel svůj poslední životní zápas prohrál nejen dlouholetý sekretář litvínovské mládeže, ale zároveň odešel i náš skvělý kamarád, na kterého byl vždy dokonalý spoleh a nezkazil žádnou srandu. Je to pro nás obrovská ztráta a je nám to všem moc líto. Alespoň touto cestou si zaslouží hlubokou úctu a poděkování za vše, co pro litvínovský mládežnický hokej udělal. Upřímnou soustrast celé rodině, Venca nám bude moc chybět. Čest jeho památce," napsal za sportovní celek HC Litvínov jeho předseda Kamil Havelka.