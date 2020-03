Sedmnáct bodů ve dvanácti zápasech – to hovoří za vše. Tomáš Pospíšil přišel, aby pozvedl rozklížený Litvínov. A svůj úkol do puntíku splnil. Ofenzivní eso, které Krušnohorci vytáhli z rukávu, rozhodlo i rozhodující partii s Kladnem (6:2). Pospíšil pěti body za dvě branky a tři asistence zařídil Vervě záchranu – a Jágra s Kladnem poslal zpět o patro níž.

Tomáš Pospíšil výrazně přispěl k záchraně Litvínova. | Foto: HC VERVA

„Je to strašná úleva. Nebylo to jednoduché. Ale zvládli jsme to a můžeme si to užít. Pět bodů je bonus, jsem strašně rád,“ řekl po záchraně Pospíšil. „Věděli jsme, o co hrajeme. Řekl bych, že spadnout z extraligy je taková potupa. Nebo ne potupa, ale nikdo to nechce zažít. Měli jsme to v hlavách, ale zvládli jsme to výborně.“