„Chci Litvínovu pomoct vyhrávat. Udělám pro to všechno v obraně i v útoku,“ slibuje teprve 23letý Lotyš, který má za sebou už tři světové šampionáty a v prestižní KHL odehrál přes 100 zápasů.

Díky zkušenostem z velkých zápasů bude pro litvínovský tým přínosem. „Zápasy za národní tým vám hodně pomůžou. Hrál jsem proti velmi dobrým hokejistům, pro každého hráče je to dobrá zkušenost,“ pochvaluje si Balinskis v rozhovoru pro klubový web Vervy.

V Litvínově vkládají do talentovaného reprezentanta velké naděje. „Počítáme s ním jako s jedním z top obránců,“ nechal se slyšet trenér Vladimír Országh.

V loňské sezoně Litvínov tlačila bota právě v defenzivě. Jedním, kdo zklamal, byl zkušený navrátilec z KHL Karel Kubát. To by se s příchodem Balinskise mělo zlepšit. „Je to komplexní obránce, kterého můžeme využít do přesilovek i oslabení,“ libuje si Országh.

Litvínov nekupuje zajíce v pytli. Generální manažer Vervy Pavel Hynek pozoroval Balinskise během dvou sezon, když působil v KHL na lavičce Soči. „Uvise jsem měl možnost sledovat v KHL a udělal obrovský posun. Byl nejlepším obráncem Dinama Riga. Je to mladý hráč s velkým potenciálem,“ ví Hynek.

Balinskis se třetím lotyšským hráčem v litvínovské historii, který oblékne černožlutý dres. „Pro Litvínov jsem se rozhodl, protože hraje v dobré lize a můžu se tady vyvíjet jako hráč i jako osobnost,“ tuší bek, který strávil dvě sezony i v německém Augsburgu. Jeho snem je NHL. „Mým cílem je NHL a pomoct lotyšské reprezentaci dostat se na olympijské hry.“