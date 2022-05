Abdul je odchovancem vsetínského hokeje, kde v dorosteneckých letech zářil. Díky svým výkonům si vysloužil angažmá v mládeži Sparty. Po necelých dvou sezónách se ale vrátil zpátky na Valašsko. Ze Vsetínské juniorky si ho vyhlédlo Znojmo, které hrálo v rakouské EBEL. V jeho dresu odehrál v necelých dvou sezónách 33 zápasů a poté zamířil do Třebíče. V téže sezóně nastupoval i za svůj mateřský Vsetín, se kterým usiloval o postup do Chance ligy. V roce 2016 po šesti zápasech ve Vsetíně zamířil na Slovensko, kde v týmu Prešova nastupoval ve druhé nejvyšší soutěži. Ve 23 utkáních základní části se blýskl 42 kanadskými body (16+26) a v play off v sedmi zápasech přidal dalších 13 bodů (6+7).