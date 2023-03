První třetina ještě přinesla vyrovnaný hokej, když skóre otevřel v šesté minutě domácí Kudrna. Hanáci na to odpověděli o dvě minuty později trefou Mareše. To bylo ale naposledy, kdy si mohli gólově zajásat.

Zbytek zápasu už totiž patřil Krušnohorcům, který pak v každé další třetině přidali po dvou brankách a vyhráli vysoko 5:1. Třemi kanadskými body za dva góly a asistenci se pod výhru podepsal Nicolas Hlava. Stejný zisk má i Šimon Stránký za gól a dvě asistence. Litvínov se tak příjemně naladil před blížícím se předkolem play off, když už je jasné, že v něm vyzve silný Třinec. Sérii předkola play off se hraje na tři vítězná utkání a Severočeši do této vyřazovací fáze soutěže vstoupí ve středu a ve čtvrtek na ledě Moravanů. Třetí zápas se bude hrát v sobotu v Litvínově, případně čtvrtý duel na stejném místě o den později. Pokud žlutočerní sérii po čtyřech duelech srovnají na 2:2 rozhodne se v Třinci v úterý 14. března.

PODÍVEJTE SE: Repre juniorky dvakrát v Mostě pokořily Island

HC VERVA LITVÍNOV – HC OLOMOUC 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Kudrna (Hlava, Sukeľ), 28. Š. Stránský, 33. Hlava (Jaks, Š. Stránský), 51. Jaks (Gut, Kudrna), 52. Hlava (Š. Stránský, Freibergs) – 8. Mareš (Kusko, P. Musil).

HC VERVA Litvínov: Tomek – Jaks, Demel, D. Zeman, Freibergs, Strejček, Šalda, Wesley – Hlava, Sukeľ, Kudrna – Zdráhal, Estephan, Š. Stránský – Fronk, Gut, Straka – Helt, Jurčík, Havelka. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.

HC Olomouc: Lukáš – Mareš, Škůrek, Galvas, T. Černý, Řezníček, Rutar – Kusko, P. Musil, Bambula – Klimek, Strapáč, Kucsera – Anděl, Menšík, Janech – M. Tomeček, Kučera, Matašovský. Trenéři: Tomajko a Žabka.