Litvínovské hokejové premiéry: Jaké byly v minulosti vstupy „chemiků" do ligy?

K premiérovému duelu nového extraligového ročníku zajíždí litvínovská Verva v pátek do Pardubic. Fanoušci hoří nedočkavostí, čekání jim zkrátíme vzpomínkovým článkem na litvínovské vstupy do předchozích sezon. Vypisovat zápas po zápasu by vzhledem k tomu, že „chemici" vstupují už do svého 65. ročníku mezi elitou, zabralo spoustu místa. Vzpomínat proto budeme na souboje, které se hrály před deseti, dvaceti, třiceti, čtyřiceti, padesáti a šedesáti lety.

Litvínov - Zlín, 12. září 2013 | Foto: Deník/Václav Veverka