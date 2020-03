Existenční zápas o udržení v extralize sehrají litvínovští hokejisté proti Kladnu legendárního útočníka Jaromíra Jágra v pátek od 18.00 před vyprodaným stadionem Ivana Hlinky. „Stát nebude kvůli novému koronaviru omezovat hromadné akce,“ řekl premiér Andrej Babiš po středečním jednání Bezpečnostní rady státu. HC Verva podporu fanoušků akutně potřebuje, pokud prohraje, sestoupí prvně po 61 letech a vůbec premiérově ve své historii z nejvyšší soutěže!

Litvínovští fanoušci | Foto: Deník/Edvard D. Beneš

„Je prima, že si to rozdají na férovku dva kluby ve vzájemném zápase. Každý na to měl 51 kol, aby to nemusel řešit teď. Lehké mrzení zůstává nad tím, že se z toho sestupu patrně vylížou Pardubice, těm by to slušelo,“ vyjádřila se v jedné z diskusí na sociálních sítích fanynka Zuzana Kubátová. Ano i parta z Východu Čech může za určitých okolností sestoupit.