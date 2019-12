Litvínovští hokejisté nenavázali na úspěšný úterní zápas proti Karlovým Varům a prohráli na ledě Zlína 1:3.

Zleva litvínovský Jan Myšák a Tomáš Pavelka. | Foto: DENÍK/Edvard D. Beneš

Šlo o důležitý zápas, protože Litvínov by se v případě zisku tří bodů na Zlín dotáhl. Jenže to dopadlo přesně naopak a Ševcům vystřelil výhru v 56. minutě Fryšara. Krušnohorci se v samém závěru duelu po odvolání brankáře Januse snažili o srovnání na 2:2, ale domácí výhru korunovali třetí trefou do prázdné klece.