Kvalitní start do první a třetí třetiny stačil pardubickým hokejistům proti Litvínovu k vítězství. Dynamo se po gólech Pauloviče a Mikuše radovalo doma pod novými trenéry již podruhé a dostalo se již do elitní dvanáctky extraligové tabulky.

Kvalitní nástup

Bez brankáře Vladaře, kterému do začátku zápasu nedorazila ze svazu potvrzená transfer karta, vstoupilo Dynamo do utkání úžasně. Již v polovině druhé minuty využil v rámci slovenské spolupráce perfektního pasu Ďalogy Matej Paulovič, který do prázdné branky otevřel skóre. Po vyrovnání Richardem Jarůškem ze dvanácté minuty vydržel nerozhodný stav až do začátku třetí třetiny.

Výborný vstup do závěrečného dějství podtrhl v závěru 41. minuty Juraj Mikuš dobře umístěnou střelou, kterou rozhodl o vítězství pardubického Dynama v poměru 2:1! Pardubice se posunuly v tabulce Tipsport extraligy již na dvanáctou pozici, pod novými trenéry zvítězily podruhé ze tří zápasů. V neděli čeká svěřence Richarda Krále bitva v Mladé Boleslavi.

Pardubice - Litvínov 2:1

Fakta - branky a nahrávky: 2. Paulovič (Ďaloga), 41. Mikuš (Claireaux) – 12. Jarůšek (Demel, Irving). Rozhodčí: Pešina, Šindel – Šimánek, Zíka. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Bez diváků. Třetiny: 1:1, 0:0, 1:0.

HC Dynamo Pardubice: Kantor – Kolář, Nakládal, Mikuš, Hrádek, Ďaloga, Holland – Svačina, Poulíček, Tybor – Camara, Mandát, Claireaux – Blümel, Rohlík, Paulovič – Kusý, Anděl, Zeman – Matýs. Trenér: Richard Král.

HC Verva Litvínov: Godla – Demel, Irving, Doudera, Balinskis, Ščotka, Kudla, Březák – Jarůšek, Hanzl, Zdráhal – Hübl, Lukeš, Myšák – Petružálek, Gerhát, Látal – Havelka, Helt, Zygmunt. Trenér: Vladimír Orságh.