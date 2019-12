Už po 13 sekundách se prosadil Jarůšek, po brzkém vyrovnání Rohana vstřelil vítězný gól v 15. minutě Pavelka.

„Situace je kritická, máme maják na střeše. Řekli jsme si, že už je potřeba zabrat a do utkání vletíme. To nám vyšlo. Byl to od nás zlepšený výkon,“ chválil litvínovský útočník Richard Jarůšek, který se podílel na přetržení černé série.

"Ale tohle nás nesmí uchlácholit, musíme dál makat. V každém tréninku, v každém zápase. Teď hrajeme v pátek a pak v neděli. Musíme do toho opět vletět a bodovat," byl bojovně naladěný Jarůšek, který si běhen druhé třetiny přečetl transparent nazlobených domácích fanoušků se zněním: "Značka: Hledáme trenéry, hráče a vedení, co umí dělat hokej."

Jak se teď bude Litvínovu dařit hokej dělat dál?

HC Verva Litvínov - HC Energie Karlovy Vary 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Jarůšek (Mahbod, Jánošík), 15. T. Pavelka (Mahbod, J. Petružálek) - 7. M. Rohan (T. Kubalík). Rozhodčí: R. Svoboda, Pražák - D. Klouček, Špringl. Vyloučení: 5:8. Využití: 1:0. Diváci: 3 682.

Litvínov: Janus - Jánošík, L. Doudera, Kudla, Ščotka, Baránek, T. Pavelka - Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek - J. Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš - Myšák, Helt, Zygmunt - Kašpar, J. Mikúš, Trávníček - Jurčík. Trenéři: Kotrla, Skuhrovec a J. Beránek mladší.

Karlovy Vary: Bednář - Stříteský, Šenkeřík, Plutnar, Graňák, Eminger, Mikyska, M. Rohan - Flek, Gríger, T. Rachůnek - O. Beránek, T. Mikúš, V. Polák - T. Kubalík, Raška, Kohout - Vondráček, Skuhravý, Koblasa. Trenéři: Pešout a Mariška.