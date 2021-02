Brankář Denis Godla přišel do Litvínova před sezónou z Kladna a stal se základním stavebním kamenem kádru. V letošním ročníku Tipsport extraligy nastoupil do 35 zápasů, ve kterých měl úspěšnost 91,28 % a vychytal čtyři čistá konta. V tomto ohledu patří k nejlepším brankářům v extralize. Svými výkony si řekl o angažmá na severu Čech i v nadcházející sezóně. „Denis je v bráně jistota. Odchytal značnou část zápasů, v řadě z nich byl naším nejlepším hráčem a výrazně nás podržel,“ komentuje uplatnění opce na slovenského brankáře hlavní trenér Vladimír Országh.

Útočník Patrik Zdráhal zamířil do Litvínova s velkými ambicemi. Ty se vítkovickému odchovanci povedlo naplnit a zařadil se k tahounům. Ve 41 zápasech zaznamenal v černožlutém dresu 27 kanadských bodů za 9 gólů a 18 přihrávek, což ho řadí na druhé místo klubového bodování. V prosinci si svými výkony vybojoval pozvánku do národního týmu na ruský Channel One Cup. „U Patrika jsme věděli, že má za sebou nějakou historii. Byl v širší nominaci národního mužstva. Od začátku sezóny udělal určitý pokrok ve své hře. Je to výborný bruslař, který se tlačí do brány. Stále musí pracovat na defenzívě, ale je na dobré cestě. Jsme rádi, že u nás bude pokračovat,“ uzavírá Vladimír Országh.