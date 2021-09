HC VERVA Litvínov: Zajíček (Godla) – Irving, Demel, D. Zeman, Balinskis, Stříteský, Strejček, O. Baláž – F. Lukeš (A), V. Hübl (C), Pospíšil – P. Zdráhal, Estephan, Kudrna – Jarůšek, Jícha, Straka (A) – Zygmunt, M. Havelka, L. Stehlík.

HC Oceláři Třinec: Kacetl (Mazanec) – Kundrátek, D. Musil, M. Doudera, Marinčin, M. Adámek, Jaroměřský, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), A. Nestrašil – Daňo, Marcinko, Christov – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Kofroň – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.