Nový ročník Tipsport extraligy zahájí Litvínov s jasným cílem, kterým je postup do play off. Tradiční hokejový klub prošel před novou sezónou řadou změn v hráčském kádru. Vedení klubu udrželo většinu opor a povedlo se přivést několik zajímavých jmen.

Velkých změn doznaly obranné řady Vervy. Po sezóně skončili v kádru Litvínova obránci Oskars Cibulskis, Patrick Kudla, Jiří Říha a David Štich. Nejcitelnější ztrátou je odchod reprezentačního zadáka Jana Ščotky do Finska. Vedení klubu se povedlo přivést zajímavá jména. Na severu Čech v týmu přivítali Marka Hrbase, Matěje Stříteského a Daniela Koláře, kteří by měli vyztužit obranné řady chemiků. Navíc Verva udržela zadáky Patrika Demela, Denise Zemana, Uvise Balinskise a Aarona Irvinga.

„Jsme rádi, že nám z loňské kostry zůstali Patrik Demel, Uvis Balinskis a Aaron Irving. Přivedli jsme Dana Koláře a Denise Zemana, kteří už za nás loni nastupovali. Přišli noví obránci, u kterých máme očekávání a věříme, že nás posílí směrem do defenzívy i ofenzívy. Nikdo nemá místo jisté a bude na každém hráči, jak bude pracovat, a jak s ním budeme spokojení. Podle potřeby pak budeme reagovat, když by to nefungovalo, tak by mohlo dojít i k určitým změnám. Máme tady hráče, se kterými chceme pracovat a až liga a čas nám ukáže, jak budeme úspěšní,“ konstatuje hlavní kouč Vervy Vladimír Országh.

V útoku tým Vladimíra Országha prošel také velkou obměnou. Odešli forvardi Martin Hanzl, Filip Helt, Martin Látal, Lukáš Žejdl a Samson Mahbod. Úspěšnou kariéru ukončil útočník Jakub Petružálek, který se začal věnovat mládeži. Novými posilami se stali Petr Straka, Matúš Sukeľ a Andrej Kudrna. Vedení klubu udrželo dlouholeté opory Františka Lukeše s Viktorem Hüblem, novou smlouvu podepsal i nejlepší střelec posledních dvou sezón Richard Jarůšek.

Tisková konference Litvínova před startem nového ročníku extraligy.Zdroj: Deník/Edvard D. Beneš

„Směrem dopředu bychom měli mít větší hloubku. Neměli bychom letos hru stavět na čtyřech nebo pěti hráčích, jako to bylo loni. Máme tady hráče, kteří mají potenciál dát deset až patnáct gólů. Když nepočítám Viktora Hübla, který je legenda extraligy, tak nemáme kádr postavený na hvězdných hráčích. Chceme hrát týmově a mít vyrovnané čtyři formace,“ vysvětluje Vladimír Országh.

„Před začátkem loňské sezony jsme odstartovali dlouhodobý proces změn ve fungování klubu a během samotné sezony se nám podařilo po delší době opět postoupit do play off. Letos budeme stavět na dobře zbudovaných základech, o které se zasloužili generální ředitel Pavel Hynek a hlavní trenér Vladimír Országh se svým realizačním týmem. Těší mě, že finanční situace klubu je díky podpoře skupiny ORLEN Unipetrol navzdory nelehké situaci způsobené pandemií koronaviru stabilní a do letošní sezony tak vstupujeme s naplněným rozpočtem, také naše mládežnické týmy jsou finančně zabezpečeny,“ uvedl předseda představenstva klubu Marek Zouvala.

Ondřej Vlk, Václav Veverka