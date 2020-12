Stehlík je talentovaným hráčem litvínovské mládeže. Šikovný forvard několik sezón nastupoval v mládežnických kategoriích po boku Jana Myšáka, který se stal stabilním členem A-týmu již dříve.

Talentovaný Stehlík prožil svůj debut v A-týmu v sezóně 2018/2019, kdy naskočil do posledního utkání sezóny v play-out proti Chomutovu. V letošním roce nastoupil do osmi zápasů za juniory, ve kterých zaznamenal osm kanadských bodů. Čtyři utkání stihl také v Chance lize za partnerské Litoměřice s bilancí jedné asistence. Stehlík se díky svým výkonům probojoval také do mládežnických výběrů České republiky. „Lukáš si svými výkony v juniorech vybojoval svoji první smlouvu s klubem. Je jen na něm, jak se ukáže v další fázi své kariéry a jestli se dokáže prosadit v seniorském hokeji,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.