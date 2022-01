Karanténní opatření se nevyhnula ani Litvínovu a Verva tak musela odkládat tři zápasy. „Pro nás je to stejná komplikace jako pro většinu týmů. Nekoukám na to jen z našeho pohledu, ale když to řeknu za celou extraligu, tak je důležité, aby se odehrálo, co nejvíce zápasů a věřím, že se podaří termínovou listinu naplnit. Věřím, že se soutěž dohraje a bude regulérní, jsou připravené varianty i s posunutím termínů či zkrácením play off,“ řekl v rozhovoru pro oficiální klubový web ke komplikované situaci v extralize generální ředitel litvínovského klubu Pavel Hynek.

Verva se před pauzou potýkala s absencí zraněných či nemocných hráčů. „Dva týdny s tím bojujeme. Chtěli jsme hrát do té doby dokud poskládáme alespoň tři formace a to se nám dařilo až do minulého týdne. Budějovice šly do karantény a my jsme sestavu na Vítkovice poskládali s pomocí hráčů z Chance ligy, za což děkujeme týmům, které nám hráče půjčily. Teď už byl stav neúnosný, takže jsme podstoupili testování a necelá polovina týmu měla pozitivní test,“ vysvětlil Pavel Hynek.

Nejen kvůli absencím je možné, že se trenér Vladimír Růžička dočká do konce ledna ještě posily. „Hledáme ještě jednoho obránce a to je teď náš hlavní cíl do konce přestupového období,“ dodal ředitel klubu.

Verva se po vynucené pauze vrací zpět do extraligového kolotoče. V rámci 37. kola míří hokejová parta kolem Viktora Hübl a spol. na led pražské Sparty. Tým z hlavního města má na kontě dvě prohry v řadě a bude chtít neveselou deku shodit. Utkání začíná v úterý v 18:30.

Jarolím byl spokojen s druhou půlí, Johana uznal sílu protivníka