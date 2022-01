Pražané připravili Krušnohorcům krušné chvilky. Po první třetině se oba celky ještě rozešly do šaten za bezbrankového stavu. V prostředním dějství hosté otevřeli skóre ve 24. minutě z hole Zdráhala, který se do sestavy vrátil po zranění. Pak přišla studená pražská sprcha - domácí ještě v závěru třetiny dokázali srovnat. A naplno udeřili v závěrečné periodě a to stálo za to - v čase 46:21 zvyšoval pro Spartu z nařízeného trestného střílení Šmerha a přesně o 22 vteřin později Vitouch dostal Spartu do dvoubrankového vedení. Na to už hosté zareagovat nedokázali.