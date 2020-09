Litvínov dále posiluje obranné řady. Vedení klubu se dohodlo na spolupráci s obráncem Patrikem Demelem z univerzitní ligy NCAA. Rodák z Ostravy podepsal v Litvínově roční smlouvu s roční opcí.

Verva získala do nové sezóny čtvrtou posilou do obranných řad. Litvínov se dohodl na angažování zadáka Patrika Demela, který se k týmu z osobních důvodů připojí 27. září. Čtyřiadvacetiletý obránce začínal s hokejem v Porubě. Svou mládežnickou kariéru spojil s ostravskými celky Porubou a Vítkovicemi. Připsal si i několik startů v mládežnických reprezentačních výběrech, ale na MS se neprobojoval. „Patrika jsme měli možnost osobně vidět v několika zápasech. Působil na nás solidním dojmem, co se týče bruslení a práce s kotoučem. Je to hráč, který je v nejlepším věku a chce na sobě pracovat. Hrál v Americe a viděli jsme jeho návyky ze zámoří,“ říká hlavní trenér týmu Vladimír Országh.

V sezóně 2015/2016 zamířil do NAHL, druhé nejvyšší americké juniorky, kde ve své první sezóně v zámoří zazářil dvaatřiceti kanadskými body. V následující sezóně se upsal v prestižní univerzitní soutěži NCAA týmu American International College. Na východním pobřeží USA působil čtyři sezóny. V sezóně 2018/2019 se svým týmem vyhrál základní část soutěže i play off. V loňské sezóně předvedl svůj nejlepší bodový výkon v NCAA, když dokázal ve 34 zápasech posbírat 21 kanadských bodů a se svým týmem opět vyhrál základní část soutěže. V Generali Česká Cupu nastoupil za Vítkovice, kde si připsal v pěti duelech dva góly a dvě asistence, ale smlouvu s ostravským celkem nepodepsal.

„V první řadě nám jde o zvýšení konkurence v obranných řadách. Patrik dostane šanci a bude už jen na něm, jak se chytí,“ říká generální ředitel klubu Pavel Hynek.