To se ale Krušnohorcům nepovedlo a připsali si šestou porážku v řadě. Nicméně vybojovali alespoň bod za porážku po nájezdech 2:3. Severočechy táhl zkušený veterán Viktor Hübl, který jeden gól dal a na jeden přihrál. Středočechy spasil v samostatných nájezdech David Šťastný, jehož gól sice zkoumali na videu rozhodčí, ale nakonec ho uznali a Boleslav si vzala z tohoto souboje bonusový druhý bod.

Řekli po zápase:

Vladimír Orságh, trenér Litvínova: „Od začátku bylo vidět, že oba mužstva jdou do zápasu v úplně jiném rozpoložení. Domácí byli v pohodě, zatímco my jsme přijeli se sérií proher a v první polovině zápasu to bylo vidět. Domácí dobře bruslili a my jsme s tím měli problémy. Nás držel ve hře brankář. Od poloviny zápasu jsme se s tím srovnali, a nakonec jsme získali bod. Samozřejmě v naší situaci je každý bod proti dobrému soupeři zlatý, takže ho bereme. Sice tam byly i šance na výhru, ale my musíme být spokojení i s bodem.“

Radim Rulík, trenér Mladé Boleslavi: „Dvě třetiny jsme nehráli vůbec špatně, přesto že jsme prohrávali. Ale i tak jsme měli hodně šancí a Litvínovu chytal výborně gólman. Ale na konci druhé třetiny jsme dostali gól na 2:2 a nějak nás to poznamenalo, protože třetí třetinu jsme hráli velmi zle. Nakonec jsme to byli my, kdo byl rád, že se šlo do prodloužení. Tam už jsme měli zase šance my, ale nakonec se šlo až do nájezdů, které jsme naštěstí zvládli. Litvínov hrál dnes velice houževnatě, nechali tam všechno a pro nás to byl velmi těžký soupeř.“

Mladá Boleslav - Litvínov 3:2 SN (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Pláněk (Kelemen), 33. Lunter (P. Kousal, O. Najman), rozh. náj. Šťastný – 18. V. Hübl (Straka, F. Lukeš), 39. Balinskis (V. Hübl).

BK Mladá Boleslav: Krošelj (J. Růžička) – Pýcha, Ševc (C), D. Moravec, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Jánošík – Kelemen, Adam Raška I, Šťastný – Lunter, O. Najman, P. Kousal – Kotala, Claireaux, J. Dufek – Jan Eberle, Bičevskis, J. Stránský (A).

HC VERVA Litvínov: Godla (Zajíček) – Hrbas, Irving, Balinskis, Stříteský, Demel, D. Zeman, D. Kolář – Straka (A), V. Hübl (C), F. Lukeš (A) – Kudrna, Estephan, P. Zdráhal – Pospíšil, Gerhát, Jarůšek – L. Stehlík, Jurčík, M. Havelka.