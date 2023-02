Spekulace o přestupech odpálil na sociální síti Twitter bývalý hokejista a nyní televizní expert Jakub Koreis. Litvínovští jsou už prý domluvení se Spartou na přesunu Davida Kašeho na Hlinkův zimní stadion. Zároveň usilují o jeho bratra Ondřeje, jenž hraje v NHL za Carolinu Hurricanes. „Pokud mu to zdraví dovolí," napsal Koreis na twitter. Zároveň uvedl, že se do Litvínova bude stěhovat také forvard Karlových Varů Petr Koblasa a jeho oddílový kolega Michal Plutnar.

Obránce Plutnara, mistra extraligy s Libercem ze sezony 2015/2016, si ale ve čtvrtek Západočeši pojistili novou tříletou smlouvou, s největší pravděpodobností se stěhovat nikam nebude.

To Koblasa a David Kaše se už podle informací Deníku a jiných hokejových serverů už Litvínovu upsali. Pro Vervu se bude jednat o velké posílení. 29letý Koblasa v dresu Energie podává v posledních sezonách výborné výkony, které stvrzuje i dobrými čísly (v této sezoně zatím 14 branek a 11 asistencí); 26letý David Kaše toho sice zatím za Spartu vinou zranění příliš neodehrál (18 zápasů, bilance 3+7), jeho potenciál je ale díky velké herní kvalitě obrovský.

Ondřej Kaše, o rok starší bratr Davida, se v Carolině trápí. Po přestupu z Toronta se dravý útočník těšil na nové výzvy v Hurricanes, jenže stačil odehrát jen jeden zápas. V něm utrpěl otřes mozku, s jehož následky se pere dodnes. Klub Kašeho umístil na listinu dlouhodobě zraněných hráčů a jeho návrat je ve hvězdách. V prosinci sice už trénoval v bezkontaktním dresu, nyní je ale ohledně jeho případného návratu ticho po pěšině.

Potenciální posily by měly v Litvínově zacelit obrovské díry v ofenzivě po ztrátě opor Estephana (v této sezoně zatím 12+21) a Zdráhala (12+14), o něž je velký zájem v zahraničí. I samotní hráči mají údajně zájem ze severočeského města odejít a zase o něco posunout svou kariéru. Patrik Zdráhal má ve smlouvě výstupní klauzuli, vábí ho skandinávské kluby; Kanaďan Estephan má údajně zamířeno do KHL, po sezoně mu smlouva s chemiky vyprší.

Poslední zprávou z Litvínova je spekulace o obsazení brankářského postu. Verva má nyní k dispozici Šimona Zajíčka, Denise Godlu a Mateje Tomka, který na severu hostuje z Komety Brno. A právě o něj by mohli mít Litvínovští eminentní zájem; v nové sezoně by mohl vytvořit brankářské duo se Zajíčkem, Godla by si hledal nové angažmá.