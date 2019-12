Hosté ze severu Moravy se prosadili díky Lakatošovi už po třech minutách hry. Krušnohorci se ale nesesypali a v dynamickém a ostrém zápase dokázali srovnat a pak skóre navyšovat až ke konečnému zisku tří bodů, které jim pomohly ze dna tabulky.

Litvínov - Vítkovice 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Jarůšek (Mahbod), 25. F. Lukeš (Petružálek, V. Hübl), 33. T. Pavelka (Mahbod), 36. Gerhát, 46. Baránek (Válek), 60. J. Mikúš (Trávníček) – 3. Lakatoš, 30. Schleiss (P. Zdráhal, Černý). Rozhodčí: Pešina, Šindel – Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 3:2. Bez využití. Diváci: 3 267.

HC VERVA Litvínov: Janus – Jánošík, L. Doudera, Kudla, T. Pavelka, J. Říha, Baránek – Petružálek, V. Hübl, F. Lukeš – Mahbod, M. Hanzl, Jarůšek – Myšák, Helt, Gerhát – Válek, J. Mikúš, Trávníček – Zygmunt. Trenéři: Skuhrovec a Kotrla.

HC VÍTKOVICE RIDERA: Dolejš – Výtisk, Kvasnička, Trška, Bodák, Šidlík, Gregorc, Černý – Dej, Lakatoš, Mallet – Roberts Bukarts, O. Roman, Razgals – Schleiss, Š. Stránský, P. Zdráhal – Baláž, Werbik, Guman. Trenéři: Petr a Trnka.

Obránce Kudla uspěl na zkoušce, Pavelka bude pokračovat prozatím do konce prosince

Verva po měsíčním zkušebním kontraktu prodloužila smlouvu s kanadským obráncem Patrickem Kudlou do konce sezóny. Vedení klubu se prozatím dohodlo s pražskou Spartou na prodloužení hostování obránce Tomáše Pavelky do konce prosince. Oba tak mohou nastoupit v nedělím utkání s Vítkovicemi.

Třiadvacetiletý obránce Patrick Kudla uspěl v Litvínově na zkoušce. Na sever Čech přišel na konci října a za Vervu stihl odehrál šest duelů, ve kterých nebodoval. „Jeho předností je především práce s holí v obranném pásmu a herní přehled při rozehrávce. Obránců toho typu nikde není dostatek. V době, kdy jsou na marodce David Štich s Janem Ščotkou nám přijde angažování Patricka velmi vhod,“ říká generální ředitel klubu Jiří Šlégr.

Sportovní úsek klubu se po vyjednáváních dohodl se Spartou na prodloužení hostování obránce Tomáše Pavelky prozatím do konce prosince. Ofenzivní zadák odehrál v litvínovském dresu v letošní sezóně jedenáct zápasů, ve kterých si připsal šest kanadských bodů za gól a pět asistencí. „V případě Tomáše Pavelky jsme věděli koho angažujeme, jen jsme doufali, že dostaneme možnost využít jeho služeb déle než na jeden měsíc, a to se nám zatím do konce prosince povedlo. Tomáš je výborně bruslící komplexní obránce, kterého bychom rádi udrželi do konce sezóny,“ říká na závěr Jiří Šlégr.