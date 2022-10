„Chtěli jsme zvýšit konkurenci v brankovišti a Matej je brankář s reprezentačními zkušenostmi. Na jeho působení ve žlutočerném máme domluvenou opci do konce sezóny,“ uvedl k nové posile generální a sportovní ředitel klubu Pavel Hynek.

„Brankářský post jsme řešili od května. Chtěli jsme mít více alternativ, takže jsme rádi, že se nám povedlo přivést kvalitního brankáře,“ dodal hlavní trenér Vladimír Růžička.

Pětadvacetiletý rodák z Bratislavy si vyzkoušel juniorský a univerzitní zámořský hokej, v roce 2015 byl draftován týmem NHL Philadelphia Flyers ve třetím kole jako devadesátý celkově, což bylo nejvyšší umístění pro brankáře ze Slovenska od roku 2001. Po návratu do Evropy působil na klubové úrovni doma na Slovensku a ve Finsku. Odtud se vloni v květnu vydal na českou štaci do brněnské Komety. V sezóně 2021/2022 odchytal v extralize 28 zápasů v základní části s úspěšností zásahů 90,81 %. Další dva starty přidal v play off.

Za Slovenskou reprezentaci nastupoval od juniorských let a neztratil se ani v seniorském nároďáku. Letos v únoru si dokonce zachytal i na Olympijských hrách v Pekingu, ze kterých si domů přivezl bronzovou medaili.

