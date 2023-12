/FOTO/ Povánoční čas litvínovským hokejistům sedí. Na extraligové scéně připsali po úterním výhře v derby 6:3 nad Libercem další výhru, v Hradci Králové zvítězili 5:1 a soupeři odskočili v tabulce nejvyšší soutěže na sedm bodů. "Hráli jsme dobře," vystihl to nejpodstatnější útočník David Kaše.

Extraliga - 31. kolo: Mountfield HK - HC Verva Litvínov . | Foto: Lubomír Douděra

"Bylo to takové nahoru dolu, nám to tam napadalo, takže jsme rádi za tři body," řekl hrdina čtvrtečního večera tříbodový litvínovský odchovanec Lukáš Válek: "Kanadské body jsou určitě vždycky milé, ale nejdůležitější jsou tři body, pro které jsme sem jeli. Po třech gólech v první třetině se nám určitě lépe dýchalo."

Litvínov na hradeckém ledě podobně vysoko skoro třicet let nevyhrál, ostatně zvítězil tam naposledy v listopadu roku 2016, čtvrtečním bodovým importem potvrdil čtvrtou příčku tabulky.

Teplický milionový obchod jde už do finále. Chaloupek se stane posilou Slavie

"Náš nástup do první třetiny a tři góly poté dost napověděl dalšímu průběhu zápasu," uvedl mladší z bratrů Kašových, s 26 kanadskými body druhý nejproduktivnější hráč v této sezóně: "Každý tým chce mít dobrou první třetinu, odrazit se správně do zápasu. Nám se to dnes povedlo, doufám, že každý zápas budeme hrát takhle a budeme sbírat tři body."

"Hradec hraje pořád velice rychlý hokej, rychle nás napadali. Byli jsme na to připravení, chtěli jsme hrát jednoduše. Ve druhé třetině jsme trochu polevili, udělali jsme tam chybičku, ze které jsme dostali gól. Určitě je pro nás důležité, že už jsme poté neinkasovali a že nás náš brankář Matej Tomek výborně podržel. Odmakali jsme to a jsem rád, že jsme vyhráli," uvedl Kaše.

Hradec dostal ve vánočních dresech nadílku od Litvínova

Spokojen mohl být i hostující trenérský štáb. "Připravili jsme se zejména na začátek utkání, abychom měli dobrý pohyb. Věděli jsme, že v Hradci se vždy hraje těžko, protože soupeř dobře bruslí a agresivně napadá. Úvod nám vyšel. První třetině byla solidní, ale potom jsme lehce polevili a uspokojili jsme se. Za stavu 3:0 už jsme nedělali věci tak dobře jako v první třetině. Hradec tlačit a nás trošku zachránil gól na 4:1, který jsme získali momentum zpět na svou stranu. Byl to těžký zápas a výsledek nevypovídá o jeho průběhu. Jsme však rádi za tříbodový zisk,“ hodnotil asistent David Kočí.

Litvínov měl výborný nástup, toho si všiml i kouč domácích. "Vstřelil tři gól po našich dost hrubých chybách. V první třetině jsme se z toho nebyli schopní dostat. Něco jsme si k tomu řekli a do druhé třetiny vstoupili tak, jak jsme chtěli vstoupit do zápasu od začátku. Litvínov je velmi kvalitní tým a nedopustil, abychom dali více než jeden gól, i když si myslím, že šance na to jsme měli. Třetí třetina byla o dobývání a hře trochu na riziko, čehož Litvínov využil gólem na 4:1, čímž zápas úplně zlomil,“ dodal Tomáš Hamara.