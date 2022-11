Litvínovští hokejisté po konci trenéra Vladimíra Růžičky pokračují ve sběru bodů. Pod novým hlavním trenérem Karlem Mlejnkem jich v pěti duelech posbírali dvanáct. Ale nebyli by to Severočeši aby si pro čtyři tisícovky diváků nepřipravili drama. Rozhodlo se totiž až v poslední třetině, do které šla Verva s vedením 2:1. V 52. minutě navíc díky první extraligové trefě obránce Zemana odskočila do dvoubrankového trháku. Energetici snížili o minutu později. V samém závěru se prosadil svou druhou trefou v zápase do prázdné klece Andrej Kudrna. I na to našli Západočeši odpověď a v pokračující hře bez brankáře se opět docvakli na rozdíl gólu Beránkem. Další domácí trefa do prázdné ale Varům definitivně zlomila vaz a přihrála Vervě tři důležité body.