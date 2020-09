Hosté využili tři přesilové hry, domácí Hübl naopak nedal trestné střílení.

Chemici sice skvěle začali, když je už ve 2. minutě dostal do vedení Ščotka. Postupem času se ale do hry dostala do hry favorizovaná parta a ta i převzala otěže zápasu do své režie. Do pohody jí dostaly branky Hrehorčáka a Vrány ještě v první třetině a Martina Růžičky v úvodu střední části hry – 1:3.

Domácí se ale určitě nevzdaly a s jedním z kandidátů na mistrovský titul drželi krok. Litvínov dostal v 24. minutě zpět do zápasu kontaktní trefou Jarůšek, avšak Třinec dokázal díky Stránskému rychle na dvoubrankový náskok odskočit – 2:4.

Zajímavý zápas dostal další náboj v závěru druhé třetiny. V 35. minutě Lukeš opět snížil na rozdíl jediné branky a o chvilku později mohl další zkušený mazák Hübl z trestného střílení dokonce vyrovnat, jenže hostující brankář Kořenář jeho pokus kryl.

Třinci pomáhaly přesilové hry. Tu už v pořadí třetí využil v 46. minutě opět agilní Stránský. Konečnou podobu výsledku dal necelé dvě minuty před koncem do prázdné branky při power play Martin Růžička - 3:6.

Hokejová extraliga, předehrávka 11. kola:

Litvínov - Třinec 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. Ščotka (M. Hanzl, Zygmunt), 25. Jarůšek (P. Zdráhal), 35. F. Lukeš (Gerhát) – 10. Hrehorčák (Kundrátek), 20. P. Vrána (Martin Růžička, Gernát), 21. Martin Růžička (Gernát, P. Vrána), 25. M. Stránský (Hrňa, Gernát), 46. M. Stránský (Hrňa, Martin Růžička), 59. Martin Růžička (M. Stránský). Rozhodčí: Hejduk, Pilný – Frodl, Kis. Vyloučení: 6:3. Využití: 0:3. Oslabení: 0:0. Diváků: 1 037.

Litvínov: Godla (25. Honzík) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Štich L. Doudera – P. Zdráhal, Mahbod, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl F. Lukeš – Zygmunt, M. Hanzl, Látal – Petružálek, Gerhát, M. Havelka.

HC Oceláři Třinec: Kořenář (21. – 26. Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Jaroměřský, Kundrátek, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána, Martin Růžička – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Raška, Jašek, Hrňa – Hrehorčák, Roman, Dravecký.