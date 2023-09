Litvínov má prvního Brita v historii. Klub potvrdil příchod Liama Kirka

To, o čem se už několik dní šuškalo, je potvrzené. Do hokejového Litvínova míří britský útočník Liam Kirk. Je tak prvním Britem v historii severočeského klubu. Pod Krušnými horami podepsal roční smlouvu. Verva to fanouškům oznámila na svém webu a sociálních sítích.

Britský útočník Liam Kirk už v litvínovském dresu. | Foto: HC Verva Litvínov