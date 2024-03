Do pátého zápasu pokročila čtvrtfinálová série play off mezi brněnskou Kometou a litvínovskou Vervu. Litvínov vyhrál oba úvodní duely na jihu Moravy. Brňané zase dvakrát loupili na Hlinkově stadionu a i do pátého dějství na svém ledě vstoupili lépe. Nakonec opět neplatilo Můj dům, můj hrad. V prodloužení rozhodl o výhře Severočechů 2:1 v 70. minutě Nicolas Hlava. Verva je krůček od semifinále play off!

Atmosféra při pátém čtvrtfinále série mezi Kometou a Litvínovem. | Video: Václav Petrů

„Jedeme do Brna s tím, že jsme tam vyhráli dva zápasy a chceme vyhrát zase. Nevidím důvod, proč si nevěřit, můžeme tam zvítězit i potřetí,“ vyhlašoval před nedělním střetnutím litvínovský forvard Nicolas Hlava. Beze zbytku se to vyplnilo!

V sedmnácté minutě první třetiny se dobře u mantinelu uvolnil domácí Steve Moses a svižnou střelou zápěstím vymetl vzdálenější šibenici Tomkovy branky. O necelou minut později Tomek skvěle zasáhl proti Pospíšilovi, který už chtěl uklízet do volné klece, ale litvínovský gólman ho vychytal. V prostředním dějství se vyprodaná brněnská hala gólu nedočkala a tak se šlo za rozhodnutím do poslední periody. A tam se ve 49. minutě prosadil rozparáděný britský střelec ve žlutočerném dresu Liam Kirk, který srovnal skóre. Více gólového vzruchu už do konce základní hrací doby nepřišlo. Zápas se přehoupl do prodloužení.

V prodloužení byli domácí velice blízko v 67. minutě. Před Tomkem bylo pořádně horko – Zaťovič za něj puk nedostal, ani následná raketa od modré neprošla a Cingel pak z pravého kruhu minul odkrytou branku. Ufff! Neprosadili se domácí a tak udeřili hosté. V 70. minutě dostal Furcha Nicolas Hlava a vyrobil pro Severočechy mečbol. Série pokračuje v úterý v Litvínov (17.30).

"Nepovedlo se nám to, co jsme potřebovali. Teď musíme zmobilizovat síly, vrátit se do Litvínova se vzít si sérii zpátky, abychom postupně mohli opět využít výhody domácího prostředí. Nyní to však začíná šestým zápasem, na nějž se musíme dobře připravit," řekl domácí trenér Jaroslav Modrý.

"Domácí měli výborný nástup do utkání. Do první komerční pauzy jsme odolávali pouze díky výkonu Mateje Tomka. Byli jsme rádi, že jsme odcházeli do kabin pouze za stavu 1:0. Od druhé třetiny jsme výrazně zlepšili herní disciplínu. Zápas byl od té doby pořád padesát na padesát. To, že jsme si to vzali my je prostě tak. Série je stále padesát na padesát," hodnotil za Vervu její trenér Karel Mlejnek.

HC KOMETA BRNO – HC VERVA LITVÍNOV 1:2 po prodloužení (1:0, 0:0, 0:1 – 0:1)

Branky a nahrávky: 17. Moses (Zbořil) – 49. Kirk (O. Kaše, Jaks), 70. Hlava. Rozhodčí: Hribik, Květoň – Hynek, Šimánek. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Střely na branku: 31:39. Diváci: 7 700 (vyprodáno). Stav série: 2:3.

HC Kometa Brno: Furch – Gazda, Kučeřík, Holland, Ščotka, Moro, Kaňák, Osburn – Kos, Marcinko, Pospíšil – Flek, Cingel, Zaťovič – Moses, Zbořil, Vincour – Kohout, Kollár, Okál. Trenéři: Modrý, Otoupalík a Horáček.

HC VERVA Litvínov: M. Tomek – Jaks, Zile, Demel, Baránek, D. Zeman, Czuczman, Šalda – O. Kaše, D. Kaše, Hlava – Koblasa, Sukeľ, Kirk – Abdul, Jurčík, Kudrna – Havelka, Zygmunt, Maštalířský. Trenéři: Mlejnek, Reichel a Kočí.