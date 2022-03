Litvínov se sice proti Varům dostal v první třetině do vedení, ale v prostředním dějství přišel obrat a Západočeši se dostali do jednobrankového vedení, které v poslední třetině ještě navýšil šest minut před koncem Vondráček. V ten moment už to s Litvínovem vypadlo bledě. Chemici si snažili o drama v šesti hráčích na ledě, ale s výsledkem už nehnuli.

„Vary daly o dvě branky více než my. Měli jsme kvantum šancí, ale nepodařilo se nám Lukyho (Lukeše) prostřelit. Na jeden gól se venku vyhrát prostě nedá,“ kroutil hlavou litvínovský zadák Matěj Stříteský. „Já měl navíc ve druhé třetině vyloženou šanci a trefil jsem brankáře do ramene. Smůla. Celá naše sezona byla složitá. Na začátku jsme měli zraněné klíčové hráče. Střídali jsem dobré a špatné výsledky. Dlouho jsme se hledali. Alespoň na konci jsme udělali šňůru zápasů. Nicméně je to ale zklamání,“ hodnotil Stříteský do kamer České televize, která duel vysílala v přímém přenosu.

K. Vary - Litvínov 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 24. Plutnar (T. Havlín, Kohout), 28. T. Rachůnek (Flek), 54. Vondráček (Kohout, Hladonik) – 15. Sukeľ (Strejček).

HC Energie Karlovy Vary: Š. Lukeš (Habal) – Martin Rohan, Plutnar, Dlapa, D. Mikyska, T. Havlín, Pulpán (A), Parkkonen – T. Rachůnek (A), Hladonik, Flek – O. Beránek, Kulich, Vondráček (C) – Koblasa, Černoch, Kohout – Osmík, Jiskra, Průžek.

HC VERVA Litvínov: Godla (Neužil) – Balinskis, Irving, Demel, Stříteský, D. Kolář, Strejček, D. Zeman – Zygmunt, Estephan, P. Zdráhal – P. Straka (A), Sukeľ, Fronk – Kudrna, Gerhát, M. Havelka – P. Svoboda, V. Hübl (C), F. Lukeš (A).