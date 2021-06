Jsou na schodech v Meziboří, kondici nabírají běháním po sjezdovce, ale už se dostanou i na led. Start nové hokejové sezony se blíží, za dva týdny se roztočí nejen v Litvínově kolotoč letních přípravných zápasů. Verva hodlá mít do extraligy ostrý start.

Vedle hráčů a realizačního týmu nezahálí ani v předprázdinové době klubové vedení. Klíčové je doladit podobu kádru. Vstupenka do play off je motivací!

„Stále máme volná místa v sestavě, ale neznamená to, že se zaplní do nástupu na led. Může to tak být, ale může se to protáhnout až do začátku nebo třeba taky až do průběhu sezóny. Nechceme nakupovat hráče za každou cenu,“ zdůraznil Pavel Hynek, generální ředitel party ze severočeského pohraničí.

Osm hráčů kádr bleskově doplnilo, přibližně stejný počet (devět) zimní stadion Ivan Hlinky po nevýrazné loňské sezony opustilo. Konec přišel už v předkole.

Otazníky visí u dalších hokejistů, převážně mladších a nabírajících zkušenosti v Chance lize, druhé nejvyšší soutěži. „U drtivé většiny hráčů, na které vlastníme práva, se budeme snažit na střídavých startech do Litvínova dohodnout. Věřím, že se v průběhu sezóny někteří z nich v našem dresu zase objeví. Mohou se tu ale objevit i jiní hráči, které budeme mít na střídavé starty napsané,“ nastínil pro klubový web strategii litvínovský šéf.

Tradiční účastník nejvyšší soutěže opět otestuje i odchovance a juniory. „Část jich je v přípravě s námi a určitě dostanou prostor se ukázati v přípravných zápasech. Těch scénářů v jejich angažmá může být několik. Musíme také zvážit, co je nejlepší pro jejich rozvoj. Nechceme, aby tady hráli za každou cenu a měli minimální icetime. To je lepší, aby hráli v Litoměřicích dvacet minut za zápas a bojovali například o nominaci na MS do dvaceti let. Další věcí je, že se letos sestupuje z juniorské extraligy, takže budou hráči určitě nějakým způsobem pendlovat mezi juniorským a seniorským hokejem. Cílem všech by určitě měla být nominace na MS U20 a my jako klub v tom všechny naše juniory budeme maximálně podporovat, protože účast na mistrovství světa je i skvělá vizitka pro klub a obrovská šance pro ně do budoucna.“

Sestupovat se bude, oproti minulosti, i z extraligy dospělých. Je to velký strašák? „ Neřešíme teď, jestli je sezóna sestupová nebo nesestupová, ale hlavně abychom naplnili rozpočet na novou sezónu. Věřím, že se nám podaří sestavit lepší mužstvo, než jsme měli v uplynulé sezoně,“ ujistil Hynek.

Dosavadní letní změny v kádru Vervy:

Příchody:

Petr Straka⋌ Plzeň

Andrej Kudrna ⋌Sparta

Matúš Sukeľ ⋌Sparta

Denis Zeman ⋌Sokolov

Michal Gut ⋌Sokolov

Marek Hrbas ⋌Ml. Boleslav

Matěj Stříteský ⋌Plzeň

Daniel Kolář ⋌Jihlava

Další jsou v jednání.

Odchody:⋌

Martin Hanzl ⋌Č. Budějovice

Jakub Petružálek⋌???

Oskars Cibulskis Riga (KHL)

Jan Ščotka⋌???

Patrick Kudla ⋌???

Samson Mahbod ⋌???

Filip Helt ⋌Jihlava

David Štich⋌ Č. Budějovice

Jiří Říha ⋌Vsetín