„Pro nás byla situace těžká. Klukům nebylo po návratu z karantény pár tréninků dobře. Teď nikdo nechápe, že se zase dva týdny hrát nebude. No uvidíme, co bude dál,“ rozpačitě řekl litvínovský brankář David Honzík.

ŠTICH: JEDEME POŘÁD PŘÍPRAVU

„Ve výsledku jedeme pořád letní přípravu, během níž si občas zahrajeme hokej,“ uvedl k situaci zkušený 31letý litvínovský bek David Štich: „Výpadek se projeví už za dva tři dny… Když nemůžete trénovat, je těžké hrát. Někteří kluci tu nemoc prodělali, takže jsme pak první tréninky věnovali tomu, abychom rozhýbali tělo. Hlavně zápasové tempo je velmi těžké, ale takovou situaci si prožila většina klubů, takže se nemůžeme vymlouvat. Samotnou taktiku na zápas se Spartou jsme pilovali poslední dva dny.“

Téměř třítýdenní přestávka se na Vervě dost projevila. Sparta byla rozehranější, živější, i proto na severu Čech vyhrála. „Od začátku jsme tahali za kratší konec. Byli jsme pomalejší, nešly nám nohy a nedokázali jsme se udržet na puku v útočné fázi. Ve třetí třetině jsme už úplně odešli, nebyla tam žádná šťáva. Je to těžká situace, ale to se týká více mužstev a my se s tím musíme vypořádat,“ řekl litvínovský trenér Vladimír Országh.

Podivná byla i atmosféra zápasu. V minulé sezoně sledovalo bitvu tradičních rivalů na stadionu v Drážďanech rekordních 32 009 fanoušků, v neděli bylo na stadionu Ivana Hlinky pár desítek organizátorů a novinářů.

HONZÍK: ŠESTÝ HRÁČ CHYBÍ

„Bez diváků je to opravdu hodně zvláštní. Takový trénink ve velkém tempu. Je škoda, že nám tady šestý hráč chybí. Na druhou stranu mě docela překvapilo, že zápas měl celkem úroveň,“ hodnotil gólman Honzík.

Je pravda, že zápas nabídl zajímavou podívanou. „Sparta ukázala, že má nadstandardní hráče. My jsme měli problémy na kotouči, špatně jsme se dostávali z pásma. Postupem času to tam ale začalo létat a jsem rád, že jsme se do toho dostali. Škoda, že teď máme zase pauzu,“ dodal litvínovský brankář.

Pauza bude trvat minimálně do konce října. Možná ale i podstatně déle. „Utkání se Spartou jsme si chtěli , protože si na 14 dní zase odpočineme. Nikdo neví, jak to bude probíhat dál, jestli budeme moct trénovat nebo budeme chodit běhat do hor. Pokud se liga opět rozjede, budeme už po čtvrté začínat sezonu na ledě,“ řekl obránce Štich.

VÍTĚZOVÉ OCENILI VÝKON PORAŽENÝCH

Litvínovské nasazení ocenili i vítězové. „Bylo vidět, že litvínovští hráči tahali nohy a že to pro ně dneska nebylo vůbec jednoduché,“ uvedl Michal Řepík, kapitán Sparty, s tím, že příští dva týdny asi bude strávit s rodinou: „Uvidíme, co nařídí.“

„Domácí to měli těžké, jsou nerozehraní po karanténě, což jsou nerovné podmínky, ale nedá se nic dělat,“ uvedl sparťanský trenér Miloslav Hořava, jenž před pěti lety dovedl Litvínov k historicky prvnímu titulu.

9. KOLO EXTRALIGY:

LITVÍNOV – SPARTA 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky a nahrávky: 4. M. Hanzl (V. Hübl) – 3. Řepík (Horák), 23. Buchtele (Pech), 38. Jeřábek (T. Pavelka). Rozhodčí: Jeřábek, Kika – Ganger, Klouček. Vyloučení: 2:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Bez diváků.

Litvínov: Honzík – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Štich, Demel – P. Zdráhal, Mahbod, Jarůšek – Pospíšil, V. Hübl, F. Lukeš – Myšák, M. Hanzl, Zygmunt – Petružálek, Gerhát, M. Havelka. Trenéři: Országh a V. Sýkora.